Closed-door Round-Table – Addressing hybrid threats in Europe: Critical infrastructure and the shadow fleet in the Baltic Sea and Mediterranean

, Berlin time (CEST, UTC+2)
Venue: Centro Studi Americani, Via Michelangelo Caetani, 32

L’evento si è svolto nell’ambito del Festival della Diplomazia, della Presidenza polacca del Consiglio degli Stati del Mar Baltico e della Presidenza danese del Consiglio dell’Unione Europea.

Tra i partner: Ambasciata di Polonia a Roma; Ambasciata di Estonia a Roma; Ambasciata di Danimarca a Roma; Presidenza polacca del Consiglio degli Stati del Mar Baltico; Presidenza danese del Consiglio dell’Unione Europea.

Agenda

KEY SPEAKERS:

Henryka Mościcka-Dendys – Deputy Minister of Foreign Affairs of the Republic of Poland

Kerli Veski – Deputy Minister of Foreign Affairs of the Republic of Estonia

Amm.  Massimiliano Lauretti – Capo del III Reparto di Stato Maggiore della Marina Militare Italiana

Amm. Marco Casapieri – UENAVFOR MED Operation IRINI Operation Commander

 

MODERATOR:

Teresa Coratella – European Council on Foreign Relations

 

LOCATION:

Centro Studi Americani, Via Michelangelo Caetani, 32, Roma