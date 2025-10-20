Closed-door Round-Table – Addressing hybrid threats in Europe: Critical infrastructure and the shadow fleet in the Baltic Sea and Mediterranean
L’evento si è svolto nell’ambito del Festival della Diplomazia, della Presidenza polacca del Consiglio degli Stati del Mar Baltico e della Presidenza danese del Consiglio dell’Unione Europea.
Tra i partner: Ambasciata di Polonia a Roma; Ambasciata di Estonia a Roma; Ambasciata di Danimarca a Roma; Presidenza polacca del Consiglio degli Stati del Mar Baltico; Presidenza danese del Consiglio dell’Unione Europea.
Agenda
KEY SPEAKERS:
Henryka Mościcka-Dendys – Deputy Minister of Foreign Affairs of the Republic of Poland
Kerli Veski – Deputy Minister of Foreign Affairs of the Republic of Estonia
Amm. Massimiliano Lauretti – Capo del III Reparto di Stato Maggiore della Marina Militare Italiana
Amm. Marco Casapieri – UENAVFOR MED Operation IRINI Operation Commander
MODERATOR:
Teresa Coratella – European Council on Foreign Relations
LOCATION:
Centro Studi Americani, Via Michelangelo Caetani, 32, Roma