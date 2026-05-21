Briefing Online “From vulnerability to leverage: Europe’s defenses against Chinese economic coercion”

L’Ufficio di Roma dello European Council on Foreign Relations (ECFR) ha organizzato un briefing online dal titolo “From vulnerability to leverage: Europe’s defenses against Chinese economic coercion”, che si è tenuto il 21 maggio 2026 dalle ore 17:00 alle 18:00. Alla base del confronto c’era il policy brief “Beijing hold’em: European cards against Chinese coercion”, di Tobias Gehrke, Senior Policy Fellow dell’iniziativa Geoeconomics & Tech di ECFR.

L’incontro ha avuto luogo in lingua inglese, secondo le regole Chatham House.

Il dominio cinese su numerose catene del valore, tra cui molti minerali critici, pone Pechino nella condizione di esercitare coercizione economica ai danni dell’Europa. Queste tattiche colpiscono tipicamente singoli Stati membri attraverso interruzioni degli scambi commerciali o ritorsioni politiche, sfruttando le divisioni interne all’UE. Finora, l’approccio frammentato e reattivo dell’Europa ne ha fortemente limitato la capacità di risposta. L’incontro si è concentrato poi sugli strumenti necessari a rafforzare la competitività europea costruendo leverage e deterrenza nei confronti di Pechino. Tra i temi al centro del dibattito: l’anticipazione delle tattiche coercitive cinesi; la diversificazione del commercio e delle catene di approvvigionamento; il rafforzamento dei meccanismi di deterrenza e supporto reciproco tra Stati membri; la costruzione di una strategia di escalation negoziale.