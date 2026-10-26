Lula ha vinto in Brasile, ma la vera corsa europea per il Mercosur inizia ora

Il problema

Luiz Inácio Lula da Silva, per tutti Lula, ha conquistato un nuovo mandato alla presidenza del Brasile. Gli europei potrebbero essere tentati di tirare un sospiro di sollievo: un quarto mandato del veterano della sinistra brasiliana dovrebbe mettere al sicuro l’accordo UE-Mercosur. Per ora, però, a Bruxelles conviene rimandare i festeggiamenti.

Prima che l’intesa possa passare alle ratifiche nazionali, serve ancora l’approvazione del Parlamento europeo con un voto in plenaria. Soprattutto, l’UE deve trasformare la propria retorica sul Mercosur in fatti concreti. L’accordo è infatti decisivo per garantire all’Europa l’accesso ai minerali critici brasiliani, tra cui il litio e la grafite, di cui il Brasile ha la maggiore produzione al mondo al di fuori della Cina. Litio e grafite sono entrambi essenziali per le batterie e per lo stoccaggio di energia.

Il Brasile ha anche un’industria fotovoltaica piccola ma in crescita, che risente della pressione delle importazioni cinesi, che fanno concorrenza sleale ai produttori nazionali. La Cina resta il principale attore nel settore brasiliano delle tecnologie verdi: da sola vale oltre l’89% delle importazioni di pannelli solari del paese. Pechino fornisce inoltre gran parte degli investimenti che alimentano la crescente industria brasiliana dei veicoli elettrici.

Una maggiore cooperazione industriale tra Bruxelles e Brasilia potrebbe rafforzare la competitività dei produttori europei e ampliarne l’accesso alle risorse. Pechino sta già corteggiando il Brasile. Se l’UE e il Brasile non riuscissero a dare seguito all’accordo con il Mercosur, la Cina troverebbe lo spiraglio che cerca per radicarsi nell’economia brasiliana, grazie a promesse di investimenti e nuovi stabilimenti.

La soluzione

Il primo passo spetta al Parlamento europeo, che deve approvare l’accordo commerciale con il Mercosur per dare all’applicazione provvisoria una legittimità politica. Inoltre, gli europei dovrebbero sfruttare i canali diplomatici che diverse capitali, tra cui Roma e Madrid, intrattengono con Brasilia per far arrivare un messaggio chiaro: per il Brasile, l’UE resta l’opzione con il miglior ritorno sugli investimenti, anche se la sua offerta prevede più condizionalità iniziali di quella cinese.

Le imprese europee possono sviluppare in Brasile filiere locali e capacità di lavorazione, mentre gli operatori cinesi spesso si limitano a svolgere sul posto l’assemblaggio finale, affidandosi quasi interamente a componenti e materiali propri. La decisione presa dal Brasile nel febbraio 2026 di portare al 35% i dazi sui kit di assemblaggio per veicoli elettrici a partire da gennaio 2027 dimostra che aumentare il valore aggiunto locale è una priorità per Brasilia.

Al tempo stesso, l’UE dovrebbe fare in modo che lo strumento Global Europe, previsto dal Quadro finanziario pluriennale 2028-2034, riservi attenzione e risorse adeguate ai paesi del Mercosur. Bruxelles deve far seguire alle parole i finanziamenti: nonostante la retorica europea sul valore strategico dell’America Latina, tra il 2021 e il 2024 la regione ha ricevuto solo una quota marginale degli investimenti mobilitati dal Global Gateway.

L’Europa deve garantire le risorse necessarie e concentrarsi sull’attuazione concreta dell’accordo commerciale. Soprattutto, deve fare del Brasile un partner prioritario, attraverso cui rafforzare la competitività industriale europea, crescere di scala e tenere testa a rivali come Stati Uniti e Cina.

Il contesto

Il 25 ottobre 2026 Lula ha conquistato un quarto mandato senza precedenti, battendo Flavio Bolsonaro al ballottaggio. Una rimonta a sorpresa dopo un primo turno in svantaggio, svantaggio. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha messo in dubbio l’esito del voto e Bolsonaro si rifiuta di riconoscerlo, promettendo di impugnare la vittoria di Lula in tribunale, benché nella storia del Brasile non vi sia alcun precedente di un risultato elettorale ribaltato.

A differenza del suo sfidante, che sembrava intenzionato a concedere agli Stati Uniti un trattamento preferenziale negli appalti pubblici e nell’accesso alle risorse minerarie brasiliane, Lula è stato tra i principali promotori dell’accordo UE-Mercosur. Tuttavia, la frammentazione del Congresso brasiliano finirà probabilmente per restringere i margini di manovra di Lula. L’Europa avrà evitato per un soffio lo scenario peggiore, ma deve muoversi fin da ora per assicurarsi il miglior risultato possibile.