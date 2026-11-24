Problema

Il 18 novembre 2026 il ministro della Difesa Guido Crosetto è intervenuto su guerra ibrida e cognitiva alla Camera dei deputati con un’informativa urgente. Tra le ragioni principali dell’intervento, la recente ondata di attacchi ibridi che ha colpito il Paese: solo lo scorso 11 novembre 6000 scuole hanno ricevuto segnalazioni di minacce bomba; nei giorni precedenti allarmi analoghi avevano creato disagi a sei voli italiani.

La risposta del governo è apparsa rapida e coordinata tra Farnesina, Ministero della Difesa e Palazzo Chigi. Ma la volontà politica non basta: manca l’impalcatura per affrontare il problema in modo strutturale. All’Italia servono con urgenza un cambio di paradigma e quadri nazionali adeguati ad affrontare le sue vulnerabilità in ambito infrastrutturale, finanziario, politico e sociale.

Soluzione

L’Europa risponde alle minacce ibride a più velocità, e l’Italia è tra i Paesi più lenti. I fondi per contrastarle sono aumentati: da 126 milioni di euro nel 2019 a 2 miliardi per il triennio 2026-2028. Manca però ancora un approccio strategico e orientato alla sicurezza.

Sul fronte interno, l’Italia dovrebbe anzitutto dotarsi di una strategia di sicurezza nazionale: è l’unico Paese del G7 a non averne una. In secondo luogo, dovrebbe creare una piattaforma nazionale sulle minacce ibride, capace di coordinare gli attori economici, sociali, istituzionali e della sicurezza indispensabili per monitorarle e rispondervi.

Proprio perché deve colmare questo ritardo, l’Italia dovrebbe lavorare a stretto contatto con i partner che sono più avanti nel contrasto alle minacce ibride. Potrebbe farsi promotrice di un gruppo di lavoro a cinque con Francia, Germania, Polonia e Regno Unito – che resta un partner chiave per la sicurezza europea. Questo «pentagono» dovrebbe rafforzare e accelerare la condivisione di informazioni e buone pratiche, sviluppando al tempo stesso analisi congiunte e cooperazione operativa.

La vulnerabilità dell’Italia potrebbe diventare quella dell’Europa, tanto più vista l’apertura del mondo politico e imprenditoriale italiano verso le posizioni russe sull’invasione dell’Ucraina. Lo stesso rischio vale per le minacce ibride nel vicinato europeo. L’Italia dovrebbe sfruttare il proprio peso economico e politico nei Balcani occidentali per aiutare, insieme ai partner UE, i Paesi candidati all’adesione a proteggersi dalle minacce ibride provenienti da Russia, Cina, Iran e altri attori.

Questo percorso non si completerà prima delle elezioni politiche del 2027. Nel frattempo, sia attori interni sia potenze straniere cercheranno di ricorrere alla manipolazione delle informazioni per seminare paura tra gli elettori – e minare così la democrazia italiana. Resta però l’occasione di giocare d’anticipo in vista delle elezioni europee del 2029. A questo scopo, l’Italia dovrebbe fare delle minacce ibride una priorità della sua presidenza di turno del Consiglio dell’UE, nel 2028.

Contesto

Nel 2026 l’intelligence italiana ha indicato nella Russia la principale minaccia per l’Europa. Nel 2025 il Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) ha collocato l’Italia tra i 15 Paesi più presi di mira dalla manipolazione delle informazioni e dalle ingerenze da parte di attori stranieri (FIMI). Gli stretti legami economici, culturali e politici con la Russia non mettono l’Italia al riparo dagli attacchi di Mosca. Il sostegno politico e militare che la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni continua ad assicurare all’Ucraina è uno dei motivi per cui il Paese è finito nel mirino. Ma la Russia non è l’unico problema, pur restando oggi una delle preoccupazioni principali, anche per via della sua flotta ombra nel Mediterraneo, che potrebbe essere impiegata per condurre operazioni ibride.