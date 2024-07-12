Défendre l’Europe avec moins d’Amérique
- La guerre de la Russie contre l’Ukraine a révélé l’état déplorable des armées et des industries de défense européennes après des décennies de dividendes de la paix, ainsi que leur profonde dépendance à l’égard des États-Unis.
- Une deuxième présidence Trump pourrait réduire considérablement le soutien des États-Unis à l’Europe en matière de défense. Mais quelle que soit l’issue de l’élection présidentielle américaine, la dégradation de l’environnement de sécurité européen et les priorités changeantes des États-Unis signifient que l’Europe doit être prête à assumer davantage de responsabilités pour sa propre défense.
- Les Européens ont besoin d’un plan soutenu pour la prochaine décennie, qui combine des efforts immédiats pour soutenir l’Ukraine et rétablir l’état de préparation, et des objectifs à plus long terme pour développer un « ensemble complet de forces », y compris les capacités de soutien au combat et les outils clés qui sont actuellement fournis principalement par les États-Unis.
- Paradoxalement, une telle approche délibérée pour surmonter les défis institutionnels et renforcer les capacités de défense de l’Europe pourrait être le meilleur moyen de préserver une relation transatlantique forte et un certain degré d’engagement de la part des États-Unis.
Les politiques européennes de défense sont confrontées à leur plus important test de résistance depuis les premiers jours de la guerre froide. L’invasion massive de l’Ukraine par la Russie a ramené la guerre au cœur de l’Europe et a révélé à quel point les Européens étaient dépendants des États-Unis pour leur défense. Cela a obligé les Européens à revoir leurs besoins en matière de défense, y compris la défense collective du continent, et à se pencher sur l’état lamentable de leurs plans actuels. S’il est réélu à la présidence des États-Unis cet automne, Donald Trump a laissé entendre qu’il réduirait considérablement ou supprimerait le soutien militaire américain à l’Europe. Mais même en mettant de côté l’objectif de « Trump-proof » l’Europe, les priorités concurrentes des États-Unis et les débats nationaux polarisés, ainsi que la détérioration de l’environnement de sécurité de l’Europe, signifient que les Européens doivent d’urgence renforcer leur capacité à défendre le continent avec moins de contribution de la part des États-Unis.
À première vue, l’Europe a les moyens de se défendre. Les alliés européens de l’OTAN et les États membres de l’UE dépenseront ensemble quatre fois plus que la Russie en matière de défense en 2023 ; leurs forces militaires combinées sont plus importantes que celles de la Russie ou des États-Unis ; et les industries de défense européennes produisent certains des systèmes d’armement les plus avancés, six pays européens figurant parmi les dix premiers exportateurs d’armes au monde. Enfin, le PIB de l’Europe est dix fois supérieur à celui de la Russie, juste derrière celui des États-Unis.
Pourtant, après des décennies de « dividendes de la paix » et de resquillage, l’armée américaine menant les scénarios les plus exigeants en Europe et fournissant les capacités clés, l’atrophie des forces militaires et des industries de défense européennes au fil des décennies a rendu leur assistance à l’Ukraine compliquée et lente. La reconstruction des armées européennes s’annonce aujourd’hui comme un véritable défi.
Le processus de planification de la défense de l’OTAN et les processus parallèles de l’UE ont permis d’identifier les lacunes de la défense européenne, mais l’Europe doit relever plusieurs défis pour y remédier. Les pays européens ont besoin d’un plan solide, soutenu sur une décennie, pour renforcer leur capacité à défendre l’Europe avec moins d’Amérique.
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