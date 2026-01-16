Arctic hold‘em: Dix cartes européennes au Groenland

Donald Trump est sérieux dans son désir de s’emparer du Groenland. Surtout après l’opération de saisie de Nicolás Maduro au Venezuela, le président américain a fait connaître son intention de manière extrêmement claire. « Les États-Unis ont besoin du Groenland pour des raisons de sécurité nationale », a-t-il posté le 14 janvier, dernier en date d’une série de signaux sans équivoque.

Comment devraient réagir les Européens ? Trump prospère sur le vide, l’ambiguïté et la peur de la puissance américaine. La tâche de l’Europe est de remplir cet espace calmement, collectivement et de manière préventive. La déclaration conjointe du 6 janvier des dirigeants européens était un bon début et une forte déclaration de détermination. Il en va de même pour le déploiement continu de troupes au Groenland par certains gouvernements. Mais il faut faire plus.

La bonne nouvelle est que les Européens ont des leviers. Dans le langage de Trump, ils ont des cartes. Le temps est le facteur majeur. Trump veut agir rapidement. Il fait déjà face à des critiques bipartisanes au Congrès pour sa diplomatie coercitive, les élections de mi-mandat en novembre et la fin de son mandat présidentiel dans trois ans. Les changements politiques au sein du Groenland et les avantages commerciaux de l’annexion américaine prendraient beaucoup plus de temps à se matérialiser (si jamais ils se matérialisent). En agissant rapidement, les dirigeants européens peuvent déjouer les manœuvres de l’administration. Ils ont raison d’être prudents dans ce qu’ils disent, mais ils doivent être lucides sur le défi et décisifs pour réduire les chances d’escalade.

Les dix mesures proposées ci-dessous sont destinées à augmenter les coûts politiques, économiques et d’alliance d’une action unilatérale si tôt et si visiblement que l’administration de Trump y réfléchisse à deux fois et envisage de se contenter de quelque chose comme les arrangements d’investissement et de sécurité déjà proposés par le Groenland et le Danemark.

Les dix cartes de l’Europe au Groenland Construire une coalition arctique européenne expliciteEuropéaniser la présence sécuritaire au GroenlandAncrer le soutien politique au Danemark et au GroenlandS’engager à l’avance à des sanctions contre les profiteurs de l’occupationSignaler une conditionnalité sur la coopération arctiqueUtiliser l’ambiguïté de l’OTAN de manière stratégiqueInonder le Groenland d’investissements européensParler aux Américains, pas seulement à l’administrationAborder ceci comme une répétition, pas une exceptionNormaliser la planification de cette éventualité

Pourquoi cette fois-ci est différente

L’importance stratégique du Groenland pour les États-Unis remonte au XIXe siècle, et des administrations américaines successives ont exploré la possibilité d’acquérir l’île. Depuis la Seconde Guerre mondiale, Washington a bénéficié d’un accès étendu à l’île en vertu de l’accord de défense du Groenland de 1951. Mais l’engagement américain dans l’Arctique a diminué après la guerre froide. Là où Washington exploitait autrefois 17 bases et stationnait plus de 10 000 soldats au Groenland, aujourd’hui, il ne maintient qu’une seule base avec un petit nombre de troupes. La capacité de brise-glace reste limitée, et les décideurs politiques et analystes américains parlent de plus en plus de « perdre la course dans l’Arctique » alors que la Russie et la Chine étendent leur présence dans la région. Le changement climatique, la fonte du pergélisol et la perspective de nouvelles routes maritimes et d’extraction de ressources ont amplifié cette rhétorique américaine.

La fixation de Trump sur le Groenland est apparue au cours de son premier mandat, lorsqu’il a publiquement proposé d’acheter l’île. Les dirigeants européens ont largement traité l’épisode comme une curiosité plutôt qu’un avertissement. Pourtant, l’intérêt de Trump a persisté. Il a rouvert un consulat américain à Nuuk en 2020 et les responsables qui ont travaillé avec lui ont décrit son intérêt pour l’acquisition du Groenland comme inhabituellement intense et durable. À son retour au pouvoir en 2025, Trump l’a présenté comme une nécessité de sécurité nationale et a accusé le Danemark de ne pas défendre le territoire de manière adéquate.

Les tentatives européennes d’accommodement ont suivi. Le Danemark a offert aux États-Unis une coopération accrue : accès élargi aux bases et aux infrastructures, coordination plus approfondie de la sécurité arctique et ouverture à l’alignement sur les investissements miniers. Ces offres visaient à supprimer toute justification de sécurité plausible pour l’acquisition territoriale. Trump les a rejetées. Ce refus laissait fortement entendre que l’accès, les minéraux et la coopération n’étaient pas son objectif. Parallèlement, le Danemark et l’UE ont augmenté leur engagement et leurs investissements au Groenland. À la mi-décembre, le service de renseignement de la défense du Danemark a discrètement classé les États-Unis comme une menace potentielle pour la sécurité nationale, un changement profond pour un pays qui a combattu aux côtés des forces américaines en Irak et en Afghanistan et qui a subi l’un des plus grands nombres de victimes par habitant de tous les alliés.

Quelques jours plus tard, Trump a relancé la question de manière décisive. Il a nommé le gouverneur de Louisiane, Jeff Landry, envoyé spécial des États-Unis au Groenland, un rôle explicitement lié à ses revendications sur ce territoire. Il a également nommé le capital-risqueur texan Thomas Dans à la tête de la Commission américaine de recherche sur l’Arctique, renforçant ainsi l’accent mis par l’administration sur le Groenland comme cœur de sa stratégie arctique. Après l’opération militaire américaine au Venezuela, des personnalités au sein de l’administration ou proches de celle-ci l’ont liée au Groenland et aux projets de Trump sur le territoire. Trump lui-même a été franc à ce sujet: « Tout ce qui est inférieur à [l’annexion] est inacceptable », a-t-il posté le 14 janvier.

Ces développements ont clarifié la nature du défi auquel l’Europe est confrontée. Il ne s’agit pas d’un malentendu à résoudre par le dialogue, ni d’un problème de négociation qui attend une meilleure offre. Trump a déjà rejeté à la fois les offres de coopération européennes et les concessions danoises sur l’accès. Son langage présente constamment le Groenland non pas comme un partenariat de sécurité, mais comme une question de propriété, de permanence et de contrôle. La vision du monde qui se manifeste ressemble plus à une acquisition immobilière qu’à une planification stratégique de la défense. Les implications de ces développements sont graves et pourraient mettre à l’épreuve l’unité et la cohérence européennes.

Une stratégie européenne

Construire une coalition arctique européenne explicite

L’Europe devrait reproduire le modèle du groupe de contact pour l’Ukraine dans l’Arctique : une coalition permanente d’États volontaires (peut-être le Canada, la France, l’Allemagne, les Pays-Bas et le Royaume-Uni, ainsi que les pays baltes et nordiques) coordonnant la sécurité, les investissements et les signaux politiques dans l’Arctique. Un représentant du secrétariat international de l’OTAN pourrait être invité lorsque cela est pertinent, conformément à la recommandation six ci-dessous. Ce groupe devrait être visible, formel et pérenne — et non une protestation diplomatique ad hoc.

Européaniser la présence sécuritaire au Groenland

Une présence sécuritaire européenne continue au Groenland, présentée comme une protection des infrastructures arctiques, une surveillance climatique et des missions de recherche et de sauvetage, changerait concrètement la donne. Au moment de l’écriture, la France, l’Allemagne, les Pays-Bas, la Norvège et la Suède ont déployé de petits contingents de troupes au Groenland en soutien aux Danois. Plus cette présence sera substantielle, plus le signal envoyé à Washington sera fort.

L’objectif n’est pas de rivaliser avec la puissance américaine, mais de montrer que les Européens répondent aux menaces sécuritaires actuelles de manière proportionnée, avec une capacité d’extension si nécessaire. Ils peuvent présenter cela comme une réponse à la demande de l’administration Trump selon laquelle ils assument davantage la responsabilité de la sécurité européenne ; par exemple en renforçant la surveillance maritime (au moyen d’avions basés au Groenland et à Keflavík, en Islande) dans les eaux autour de l’île.

Le timing est ici crucial. Landry a évoqué l’idée de séduire la population groenlandaise. Cela prendra du temps, même si l’administration cherche à attiser le mécontentement sur l’île pour accélérer les événements. La présence sécuritaire européenne offrira de la transparence sur les menaces réelles pesant sur le Groenland et réduira le risque que de troubles mineurs à l’ordre public servent de prétexte à une intervention militaire américaine plus large et plus brutale.

Ancrer le soutien politique au Danemark et au Groenland

Les États européens — y compris ceux qui ne feraient pas partie du groupe de contact proposé au point un — devraient considérer le Danemark comme un État de première ligne, et pas seulement comme une partie prenante juridique. Cela implique :

Des déclarations conjointes UE–Danemark–Groenland sur la question groenlandaise

La poursuite de visites régulières de dirigeants européens à Copenhague et à Nuuk

Des liens rhétoriques explicites entre l’intégrité territoriale danoise, groenlandaise et européenne

Un engagement à organiser des sommets semestriels avec les gouvernements de Copenhague et de Nuuk

Une ouverture à un rapprochement entre le Groenland et l’UE, avec l’adhésion comme option si les Groenlandais choisissent cette voie

Des prises de position européennes claires et publiques contre toute annexion américaine, devant des publics américains, par exemple lors de la prochaine Conférence de Munich sur la sécurité

L’objectif doit être de faire de cette question un enjeu de souveraineté européenne, et non un simple conflit bilatéral entre Copenhague et Nuuk d’un côté, et Washington de l’autre.

S’engager à l’avance à des sanctions contre les profiteurs d’une occupation

La Commission européenne (ou une coalition d’États européens incluant le Royaume-Uni) devrait préparer puis faire fuiter un régime de sanctions visant les actions américaines au Groenland, notamment :

Les entreprises exploitant les ressources groenlandaises sous une annexion américaine

Les intermédiaires financiers impliqués, en tenant compte des coûts potentiels pour les Européens

Les individus américains ou de pays tiers bénéficiant d’une occupation

Les transferts rapides d’intérêts économiques, en particulier s’ils impliquent des sources de financement opaques ou des liens avec des pays tiers comme la Russie ou la Chine

Ce plan devrait clairement indiquer que les personnes politiquement connectées, ainsi que les concessions accordées par des individus tels que le président américain, feraient l’objet d’un examen particulièrement strict.

Ici aussi, le facteur temps joue en faveur de l’Europe. Les projets évoqués par Trump mettront des années, voire des décennies, à se concrétiser. Son mandat doit prendre fin en janvier 2029. Ceux qui bénéficieraient de ses décisions pourraient vouloir se retirer rapidement ou obtenir des rendements immédiats, surtout s’il existe un risque d’enquêtes aux États-Unis. Cela ouvre la porte à des prêts ou des ventes à des organisations qui ne passeraient pas nécessairement les contrôles en matière d’investissements étrangers.

L’objectif n’est pas d’imposer immédiatement des sanctions, mais de suggérer un engagement crédible en faveur de représailles économiques, afin de dissuader les acteurs privés américains de penser qu’ils tireront profit des actions de Trump. S’ils ne soutiennent pas activement sa politique au Groenland, son enthousiasme pour le projet diminuera fortement.

Signaler une conditionnalité sur la coopération arctique

L’Europe devrait faire clairement savoir que la gouvernance arctique, la coopération scientifique et l’accès aux infrastructures supposent le respect de la souveraineté. Les acteurs européens de l’Arctique (ainsi que le Canada) devraient souligner que leur coopération au Conseil de l’Arctique, principal forum international de la région, dépend entièrement de ce respect.

Cela permet de déplacer le débat d’une accusation « d’anti-américanisme » vers la défense d’un ordre arctique fondé sur des règles, dans lequel les États-Unis s’isoleraient s’ils tentaient de s’emparer du Groenland.

Utiliser l’ambiguïté de l’OTAN de manière stratégique

Les dirigeants européens ne devraient ni invoquer automatiquement l’OTAN, ni s’en dissocier. Ils devraient plutôt :

Souligner que l’OTAN repose sur des arrangements territoriaux consensuels

S’interroger publiquement sur les obligations de l’Alliance en cas de coercition territoriale unilatérale

Provoquer un débat sur les implications géopolitiques structurelles du fait qu’un allié envahisse unilatéralement le territoire d’un autre allié

L’ambiguïté stratégique oblige les élites américaines à débattre en interne des conséquences pour l’Alliance, au lieu de laisser Trump présenter la question comme un simple test de loyauté.

Inonder le Groenland d’investissements européens

Les Groenlandais entretiennent déjà des liens étroits avec l’UE et son marché unique ; ils sont eux-mêmes citoyens européens du fait de leur nationalité danoise. L’Europe devrait s’appuyer sur les accords existants pour approfondir les relations économiques, notamment via :

Le financement d’infrastructures, en particulier l’hydroélectricité et les centres de données ; les transports pour le tourisme et le commerce ; les infrastructures de communication ; et le développement industriel du secteur minier

Des partenariats éducatifs et de recherche pour soutenir le développement de la main-d’œuvre groenlandaise

Des projets climatiques et environnementaux, y compris des investissements dans les énergies vertes liés aux terres rares de l’île

L’accent devrait être mis sur des projets ayant un impact économique immédiat, pour lesquels il existe déjà un marché (par exemple des barrages hydroélectriques alimentant des centres de données). Les Européens pourraient ensuite comparer ces bénéfices concrets aux richesses hypothétiques et à long terme évoquées par Trump. Ils peuvent montrer aux Groenlandais que l’illusion d’un boom spéculatif s’évanouirait rapidement : les ressources appartiennent déjà à la population, mais les droits de propriété pourraient devenir juridiquement fragiles en cas de prise de contrôle américaine. Cela renforce l’autonomie groenlandaise et fait apparaître toute « protection » coercitive américaine comme un projet impérial plutôt que développemental. De plus, renforcer les liens économiques avec l’Europe permettra de mieux dissuader les opérations d’influence américaines visant à affaiblir les positions danoises et européennes sur l’île.

Parler aux Américains, pas seulement à l’administration

L’Europe devrait s’adresser aux Américains eux-mêmes, et pas uniquement à leur gouvernement. Cela implique :

Un dialogue discret avec le Congrès, afin de susciter des débats sur les limites de l’affirmation brute de puissance. Le Danemark l’a déjà fait avec succès et devrait être rejoint par d’autres partenaires traditionnels des États-Unis. Une implication active dans les médias et les think tanks américains sur la question du Groenland — notamment en diffusant la réalité de l’opinion publique groenlandaise — permettrait de contrer les discours trompeurs de l’administration

Un engagement avec les factions de l’administration, y compris au sein de l’armée, favorables à la retenue au Groenland et à de bonnes relations avec l’Europe

Le Groenland et le Danemark pourraient aussi faire comprendre qu’ils perçoivent cette initiative comme le fait de Trump et de ses conseillers, et non comme une volonté clairement exprimée du peuple américain. Ils devraient signaler que, dans l’hypothèse d’une future administration américaine renonçant à ces mesures coercitives, ils seraient prêts à lever les contre-mesures et à renouer une coopération durable en matière de sécurité et d’investissement.

Les Européens devraient éviter les attaques personnelles contre Trump et se concentrer sur le fond de son projet. Ils peuvent rappeler que les administrations américaines, démocrates comme républicaines, ont réduit depuis des décennies la présence militaire au Groenland ; que les accusations actuelles concernant des navires russes et chinois dans les eaux groenlandaises sont exagérées; que les demandes américaines peuvent être satisfaites dans le cadre de l’accord de 1951 ; et que la logique selon laquelle les États ne défendraient que ce qu’ils possèdent est incompatible avec les garanties de sécurité au sein de l’OTAN (ainsi qu’avec celles que Trump a promises aux États du Golfe, à ses alliés asiatiques et à l’Ukraine).

Cet engagement européen sera déterminant sur le long terme, car les coûts des distractions impériales deviennent de plus en plus visibles dans la politique intérieure américaine. Les démarches actuelles auprès de délégations américaines bipartites, ainsi que les campagnes d’influence dans les médias et sur les réseaux sociaux, vont dans la bonne direction.

Aborder cela comme une répétition, pas une exception

Les dirigeants européens devraient dire tout haut ce que beaucoup pensent tout bas : si les États-Unis peuvent s’emparer du Groenland aujourd’hui, ils pourront contraindre d’autres États demain. Ils devraient affirmer clairement que toute agression contre la souveraineté groenlandaise et danoise constituerait la base d’une stratégie européenne plus large face à une Amérique qui ne respecterait plus la souveraineté de ses alliés. En privé, ils devraient expliquer aux responsables américains ce que cela impliquerait pour l’influence et le prestige des États-Unis dans le monde.

Normaliser la planification de cette éventualité

Il existe des limites à la préparation face à un scénario susceptible de diviser profondément l’Europe, mais une planification est possible. Les décideurs devraient accepter de mener ouvertement des exercices de simulation, des analyses juridiques et des scénarios de crise concernant le Groenland, sous couvert de précaution normale. Si les États-Unis s’emparaient réellement du Groenland, l’Europe devrait aller bien au-delà des mesures décrites ici. Il est donc urgent d’entamer dès maintenant la réflexion sur les réponses possibles.

Le pari américain, l’épreuve européenne

La crise du Groenland est devenue un test de la capacité de l’Europe à défendre concrètement la souveraineté, et pas seulement en principe, lorsque les normes juridiques et les habitudes d’alliance ne suffisent plus. Toute tentative américaine de s’emparer de l’île briserait l’hypothèse fondamentale de l’OTAN selon laquelle ses membres ne menacent pas l’intégrité territoriale les uns des autres. Elle mettrait également à l’épreuve l’unité de l’UE. Pendant des années, les Européens pensaient que ce test viendrait de la Russie. Qu’il puisse désormais venir des États-Unis impose une remise en question profonde de la manière dont l’Europe se défend, non seulement avec moins d’Amérique, mais potentiellement contre l’Amérique.

La manière dont les Européens appliqueront ces options dépendra de ce que Trump fera ensuite : une annexion militaire ouverte ou une stratégie plus subtile. Autrement dit, pour jouer correctement leurs cartes, ils doivent d’abord identifier la partie en cours. Les dix mesures présentées ici ne constituent pas un plan détaillé de représailles immédiates. Une telle réaction serait prématurée et pourrait nuire aux efforts européens visant à maintenir le soutien américain à l’Ukraine. Il vaut mieux se préparer, planifier et adapter les réponses aux actions coercitives de Trump au fur et à mesure.

L’agenda proposé répond néanmoins aux préoccupations affichées des États-Unis tout en soulignant le coût politique, économique et stratégique immense qu’impliquerait toute tentative d’annexion du Groenland sous Trump. Il est temps d’agir.