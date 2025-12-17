Ivan Krastev, Mark Leonard

Report

23 June 2025

Secondo il nuovo sondaggio multinazionale ECFR, la traiettoria della seconda presidenza di Donald Trump sta sconvolgendo l’opinione pubblica europea in materia di difesa e sicurezza, costringendo i cittadini ad accettare l’idea di doversi preparare a un mondo in guerra. I risultati mostrano un’Europa che si prepara a una nuova fase: più difesa, forte sostegno all’Ucraina e fiducia misurata nei confronti degli Stati Uniti