Wielka, piękna europejska strategia wobec Trumponomiki

  • Agathe Demarais
  • Policy Brief

Prezydent Stanów Zjednoczonych stawia przed Unią Europejską szereg nieoczekiwanych wyzwań gospodarczych. Bruksela nie powinna pozwolić, by odwracały one jej uwagę – zamiast tego powinna zintensyfikować działania na rzecz wdrażania rozwiązań, które przyniosą Wspólnocie korzyści długo po tym, jak Donald Trump opuści Biały Dom

Get over your X: A European plan to escape American technology

  • Giorgos Verdi
  • Policy Brief

Non si può affidare alle aziende tecnologiche straniere il compito di soddisfare le crescenti esigenze digitali dell’Europa. Ciò include anche le grandi aziende tecnologiche americane. Ecco cosa dovrebbero fare gli europei

Ride the wave: A big, beautiful European strategy for Trumponomics

  • Agathe Demarais
  • Policy Brief

Il presidente degli Stati Uniti sta lanciando all’Unione europea una serie di sfide economiche imprevedibili. Bruxelles non dovrebbe lasciarsi distrarre da queste, ma piuttosto raddoppiare gli sforzi per adottare misure che porteranno benefici all’Unione anche dopo che Donald Trump avrà lasciato la Casa Bianca

La revolución europea de Trump

  • Ivan Krastev, Mark Leonard
  • Policy Brief

Resumen Un nuevo sondeo del ECFR sugiere que Donald Trump está transformando las identidades políticas y geopolíticas no solo en Estados Unidos, sino también en…

Nuovo Sondaggio ECFR – Trump’s European revolution

  • Ivan Krastev, Mark Leonard
  • Report

Secondo il nuovo sondaggio multinazionale ECFR, la traiettoria della seconda presidenza di Donald Trump sta sconvolgendo l’opinione pubblica europea in materia di difesa e sicurezza, costringendo i cittadini ad accettare l’idea di doversi preparare a un mondo in guerra. I risultati mostrano un’Europa che si prepara a una nuova fase: più difesa, forte sostegno all’Ucraina e fiducia misurata nei confronti degli Stati Uniti

Rise to the challengers: Europe’s populist parties and its foreign policy future

  • Jeremy Cliffe, Teresa Coratella, Camille Lons, Arturo Varvelli
  • Policy Brief

Una serie di partiti populisti sta sfidando il mainstream della politica estera dell’Europa. Per garantire la sovranità europea, i suoi politici devono adattarsi, il che significa prepararsi a una serie di scenari diplomatici futuri inediti

