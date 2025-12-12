L’economia digitale africana è in rapida espansione e Stati Uniti e Cina si stanno già consolidando nel settore. Per restare competitivo, il Global Gateway dell’UE deve presentare un’offerta migliore ai partner africani
Фокусът на Европа върху смъртоносната „зона на убийство“ в Украйна засенчва втори фронт: хибридна война, навлизаща в континенталната „зона на комфорт“. Европейците трябва да се изправят срещу тази втора атака с яснота и сплотеност, в противен случай основите на тяхната сигурност ще започнат да се рушат
Volodymyr Zelensky ha raggiunto un accordo per nuove forniture energetiche all’Ucraina in vista dell’inverno. Ora l’Europa dovrebbe aiutare Kyiv a diversificare le sue importazioni e a proteggere i giacimenti di gas ucraini con una solida difesa aerea
ЕС има стратегическа възможност да приведе законодателството си в съответствие с американските санкции срещу „Роснефт“ и „Лукойл“. Брюксел трябва да наложи оттегляне от европейските активи и да затвори вратичките, които позволяват на Москва да заобикаля ограниченията
Gli attacchi israeliani a Doha e il loro sostegno americano hanno indotto i leader del Golfo a ripensare la propria strategia di sicurezza. Questo potrebbe portare a un nuovo format di sicurezza regionale guidato dal Golfo stesso.
Ursula von der Leyen e Donald Trump hanno annunciato l’introduzione di un dazio del 15% sulla maggior parte dei beni esportati dall’UE verso gli Stati Uniti. Questo compromesso ha evitato, per il momento, una guerra commerciale, ma gli europei devono salvaguardare gli aspetti positivi dell’accordo nei futuri negoziati commerciali