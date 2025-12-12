National Office articles

Двете войни на Европа: Опасността от зоната на комфорт

  • Nicu Popescu
  • Commentary

Фокусът на Европа върху смъртоносната „зона на убийство“ в Украйна засенчва втори фронт: хибридна война, навлизаща в континенталната „зона на комфорт“. Европейците трябва да се изправят срещу тази втора атака с яснота и сплотеност, в противен случай основите на тяхната сигурност ще започнат да се рушат

Енергийна разплата: Kак Европа може да използва американските санкции, за да прекъсне петролните връзки с Москва

  • Szymon Kardaś, Vessela Tcherneva
  • Article

ЕС има стратегическа възможност да приведе законодателството си в съответствие с американските санкции срещу „Роснефт“ и „Лукойл“. Брюксел трябва да наложи оттегляне от европейските активи и да затвори вратичките, които позволяват на Москва да заобикаля ограниченията

Нов доклад: „Голяма и красива европейска стратегия за Тръмпономиката“

  • Agathe Demarais
  • Press release

Европейският съвет за външна политика (ЕСВП) публикува доклад „Голяма и красива европейска стратегия за Тръмпономиката“, който представя как ЕС може да изгради последователна…

A che prezzo? Cosa l’Europa può imparare dall’accordo commerciale con Trump

  • Alberto Rizzi
  • Policy Alert

Ursula von der Leyen e Donald Trump hanno annunciato l’introduzione di un dazio del 15% sulla maggior parte dei beni esportati dall’UE verso gli Stati Uniti. Questo compromesso ha evitato, per il momento, una guerra commerciale, ma gli europei devono salvaguardare gli aspetti positivi dell’accordo nei futuri negoziati commerciali

Мир в Кавказ: Гарантиране на ролята на Европа след церемонията на Тръмп

  • Jim O’Brien
  • Commentary

Сключеното с посредничеството на Тръмп споразумение между Армения и Азербайджан сигнализира за откритото участие на САЩ в един от най-продължителните конфликти в Европа. Но церемонията…

Стремежът на Тръмп да преобрази Запада

  • Chris Herrmann
  • Commentary

Администрацията на Тръмп използва образи от Римската империя и собствената версия на президента за християнството, за да затвърди представата си за западните ценности и да…

Разпад отвътре: защо ЕС трябва да помогне за защитата на демокрацията в България

  • Maria Simeonova
  • Commentary

България скоро отпразнува влизането си в еврозоната докато в страната представители на опозицията биват арестувани, а съдебната система се разпада. Този регрес поставя под риск…

