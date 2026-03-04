Soberanía tecnológica europea: valores humanos y retos geopolíticos
Un diálogo del European Council on Foreign Relations y Aspen Institute España
El European Council on Foreign Relations (ECFR) y Aspen Institute España organizan diálogo para reflexionar sobre la soberanía tecnológica europea en el actual contexto de rivalidad geopolítica, aceleración digital e interdependencia económica. El debate examinará de qué forma los principios democráticos europeos —entre ellos la protección de los derechos fundamentales, la defensa de la competencia y el Estado de derecho— pueden proyectarse e influir en la gobernanza tecnológica a escala global.
Los ponentes abordarán la tensión existente entre la simplificación normativa y la desregulación, la capacidad de la Unión Europea para exportar sus estándares regulatorios más allá de sus fronteras, los instrumentos jurídicos y estratégicos disponibles para hacer frente al poder de mercado en la economía digital, y la creciente intersección entre regulación tecnológica, competencia industrial y seguridad geopolítica.
Este acto constituye la sesión de clausura de un programa de alto nivel en el que han participado, entre otros, destacadas expertas como Anu Bradford (Columbia Law School), Carissa Véliz (Oxford), Mehreen Khan (The Times), Angela Zhang (Universidad del Sur de California) y Anna Wojtas (Women in Defense Tech). En el marco de esta sesión final se presentará asimismo un informe con las principales ideas y conclusiones surgidas a lo largo de todo el programa.
Ponentes
- José Ignacio Torreblanca – Senior Adviser y Distinguished Policy Fellow, ECFR
- José M. de Areilza Carvajal – Secretario General, Aspen Institute España
Moderado por: Ignacio Gomá Garcés – Socio de Asuntos Públicos, Kreab España
Información de interés
- Idioma: español
- Acceso: libre hasta completar aforo, previa inscripción en este formulario
Evento presencial. Inscripción obligatoria. Regístrate aquí