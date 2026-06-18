Soberanía Tecnológica Europea: Valores Humanos y Retos Geopolíticos

Entre enero y marzo de 2026, Aspen Institute España y la oficina de Madrid del European Council on Foreign Relations (ECFR) celebraron, en formato online, un ciclo de tres sesiones a puerta cerrada sobre la nueva estrategia digital europea. El ciclo tuvo lugar en un momento en el que la Unión Europea afronta una doble disyuntiva: redefinir su modelo regulatorio en el ámbito digital, en plena reorientación de la Comisión Europea hacia un enfoque más flexible, articulado en su agenda de «simplificación», y reforzar su autonomía estratégica frente a la competencia tecnológica de Estados Unidos y China. Este escenario planteó interrogantes sobre si Europa puede seguir proyectando su poder normativo (el denominado «efecto Bruselas») sin quedar rezagada en la carrera tecnológica y sobre su capacidad para emanciparse de sus dependencias industriales y digitales en un contexto geopolítico cada vez más securitizado.

A lo largo de las tres sesiones, los participantes analizaron, en primer lugar, el paquete Ómnibus y el futuro de la regulación digital europea, debatiendo si la agenda de simplificación de la Comisión constituye una verdadera racionalización normativa o una desregulación encubierta. La segunda sesión se centró en el poder de mercado de la Unión como instrumento geopolítico, así como en la estrategia y la voluntad política necesarias para convertir su influencia regulatoria frente a sus competidores. La tercera abordó la seguridad nacional, la política industrial y la emancipación tecnológica, junto con los esfuerzos de la UE por romper su ciclo de dependencias con Estados Unidos y China. Cada encuentro reunió a representantes del sector privado y tecnológico, la comunidad académica, el periodismo especializado, los think tanks y las instituciones públicas, bajo la regla de Chatham House.

Fruto de las tres sesiones de debate, Aspen Institute España y la oficina de Madrid de ECFR publicaron un informe con las conclusiones y recomendaciones de las mismas, respetando la regla Chatham House de no atribución: «European Technological Sovereignty: Human Values and Geopolitical Challenges». Además, celebramos un evento público de presentación del informe en Madrid.