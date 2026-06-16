Iran Nuclear Monitor – Media Briefing en Madrid

El pasado 8 de junio de 2026, la oficina de Madrid del European Council on Foreign Relations (ECFR) celebró en Madrid un media briefing con Ellie Geranmayeh, subdirectora del programa Middle East and North Africa de ECFR y una de las principales expertas en Irán y el programa nuclear iraní. El encuentro tuvo lugar en un momento de especial relevancia estratégica, mientras Estados Unidos e Irán se encuentran en negociaciones para transformar el actual alto el fuego en un acuerdo más duradero. Durante la sesión, Ellie Geranmayeh presentó su análisis más reciente a través del «Iran Nuclear Monitor: Month by Month», un panel interactivo que analiza la evolución del programa nuclear iraní tras casi un año de tensiones militares y ataques cruzados.

Los participantes debatieron sobre el estado actual del programa nuclear, los escenarios de escalada o contención, el bloqueo del estrecho de Ormuz y su impacto humanitario, las dinámicas entre Estados Unidos, Irán e Israel, y el papel de Rusia y China en el conflicto. El briefing reunió a periodistas especializados en asuntos internacionales de algunos de los principales medios de comunicación españoles, incluyendo prensa escrita, medios digitales y televisión.