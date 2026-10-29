La promesa de la energía limpia: España y el futuro energético de Europa

El pasado 29 de octubre de 2026, la oficina de Madrid del European Council on Foreign Relations (ECFR), con el apoyo de la iniciativa Hablamos de Europa del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, organizó en Madrid un almuerzo privado titulado «The promise of clean power: Spain and Europe’s energy future».

La energía ocupa hoy un lugar central en la geopolítica y se ha convertido en un factor clave de influencia internacional. En este contexto, la transición energética europea ya no se debate únicamente en términos medioambientales, sino también económicos y estratégicos. Aunque Europa ha avanzado considerablemente en el despliegue de las energías renovables, la reducción de emisiones y la diversificación de sus fuentes de suministro, los recientes debates en el Consejo Europeo reflejan las crecientes diferencias políticas sobre cómo avanzar en esa transición.

El debate se centró en la experiencia de España. La rápida expansión de las energías renovables ha reducido su exposición a la volatilidad de los precios de los combustibles fósiles y ha generado nuevas oportunidades de inversión industrial. Sin embargo, también plantea nuevos retos: cómo aprovechar una producción cada vez mayor de electricidad limpia y cómo trasladar esa ventaja al conjunto de la economía. Los participantes analizaron asimismo qué lecciones puede extraer el resto de Europa de la experiencia española, tanto de sus avances como de los desafíos que todavía tiene por delante.

El almuerzo reunió a un grupo de altos representantes de instituciones públicas, de la Administración española y de otros organismos públicos, directivos de empresas y asociaciones del sector energético (en particular de las renovables, las redes eléctricas, el gas y el hidrógeno), antiguos altos cargos del Gobierno de España y destacados expertos de think tanks y fundaciones, así como especialistas en clima y energía del ECFR. El encuentro se celebró bajo la regla de Chatham House.