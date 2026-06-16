La desinformación rusa en España y en el ecosistema hispanohablante

El pasado 6 de mayo de 2026, la oficina de Madrid del European Council on Foreign Relations (ECFR) celebró en Madrid un diálogo con la delegación parlamentaria de United for Ukraine centrado en el impacto de la desinformación rusa en España y en el conjunto del ecosistema informativo hispanohablante.

El encuentro, celebrado en la sede de ECFR Madrid y organizado en colaboración con la Embajada de Ucrania en Madrid, reunió a expertos de los ámbitos del periodismo internacional, el análisis de inteligencia y la geopolítica. Tras las intervenciones iniciales, los participantes mantuvieron un intercambio abierto de ideas y perspectivas sobre los desafíos que plantea la desinformación y las posibles respuestas para fortalecer la resiliencia democrática. La sesión se desarrolló bajo la regla de Chatham House.