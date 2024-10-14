La cooperación birregional en materia tecnológica y digital en el contexto de la Cumbre UE-CELAC 2025

El European Council on Foreign Relations organizó un debate público el jueves, 31 de octubre de 11:00 a 13:00 h en Casa de América con el objetivo de profundizar en la agenda de cooperación tecnológica y digital entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe. En este debate público se identificaron oportunidades de colaboración entre ambas regiones para alimentar la hoja de ruta de cara a la próxima Cumbre UE-CELAC que tendrá lugar en Colombia.

A medida que la Unión Europea trata de fomentar su interdependencia estratégica, la región de América Latina y el Caribe ofrece un amplio abanico de oportunidades de cooperación en materia tecnológica y digital. Conectividad, ciberseguridad, tecnologías emergentes como la Inteligencia Artificial, ciberdiplomacia, centros de datos y materias primas críticas son algunos de los sectores de fértil cooperación entre regiones. En este sentido, la iniciativa europea Global Gateway permite a ambas regiones orientar sus objetivos económicos, sociales y climáticos en pro de la apertura comercial y el sistema internacional basado en normas.

El debate público tuvo lugar en español sin traducción simultánea. El acceso fue libre hasta completar aforo bajo registro previo.

AGENDA

11:00 h – BIENVENIDA INSTITUCIONAL

Moisés Morera, Director de Programación de Casa de América

11:05 h – PANEL DE DISCUSIÓN

Carlos Córdoba , Jefe del Área de Centros de Operaciones de Ciberseguridad, Centro Criptológico Nacional

, Jefe del Área de Centros de Operaciones de Ciberseguridad, Centro Criptológico Nacional Idoia Mateo Murillo, CISO Europa, Banco Santander

CISO Europa, Banco Santander Ángel Melguizo , Asesor Senior para Inteligencia Artificial, UNESCO

, Asesor Senior para Inteligencia Artificial, UNESCO Ana Valero, Directora de Políticas Públicas de Telefónica Hispanoamérica

Debate abierto moderado por José Ignacio Torreblanca, Director de la Oficina de Madrid y Senior Policy Fellow, European Council on Foreign Relations

12:50 h – PALABRAS DE CLAUSURA

Ricardo Díez-Hochleitner, Jefe de Gabinete del Secretario de Estado para la Unión Europea, Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España

13:00 h – FIN DEL DEBATE PÚBLICO

COBERTURA AUDIOVISUAL