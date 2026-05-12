Guerra, elecciones, drones y operaciones de influencia: cómo puede Europa responder ante las amenazas híbridas

El pasado 11 de marzo de 2026, la oficina de Madrid del European Council on Foreign Relations (ECFR), en colaboración con el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, organizó en Madrid un diálogo de alto nivel titulado «Guerra, elecciones, drones y operaciones de influencia: cómo puede Europa responder a las amenazas híbridas». El encuentro se celebró en un contexto marcado por la creciente sofisticación y rápida evolución de las amenazas híbridas que afectan a las democracias europeas, lo que plantea importantes desafíos para las instituciones públicas y exige una adaptación constante de sus mecanismos de prevención, coordinación y respuesta.

El taller reunió a participantes de toda Europa, entre ellos representantes de gobiernos nacionales e instituciones de la Unión Europea, altos cargos civiles y militares de la OTAN, expertos en comunicación estratégica y desinformación, representantes del sector privado, investigadores de think tanks y miembros de la sociedad civil. El diálogo incluyó dos paneles de debate: el primero abordó cómo reforzar la resiliencia de las democracias europeas frente a campañas de desinformación, injerencias electorales y otras formas de presión híbrida; y el segundo se centró en la coordinación entre la Unión Europea, la OTAN y los Estados miembros para responder a estas amenazas mediante instrumentos políticos, diplomáticos y de seguridad. El encuentro se celebró bajo la regla de Chatham House.

