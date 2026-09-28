España, la UE y China: repensar la competitividad europea

El pasado 28 de septiembre de 2026, la oficina de Madrid del European Council on Foreign Relations (ECFR), en el marco del proyecto DARE*, organizó en Madrid una cena-debate privada titulada «Spain, the EU & China: Rethinking European competitiveness».

El encuentro tuvo lugar en un momento en que la competitividad ocupaba un lugar cada vez más central en el enfoque de la Unión Europea hacia China, después de que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, abogara en su discurso sobre el estado de la Unión por una relación económica más equilibrada con Pekín y por el refuerzo de la base industrial europea.

En este contexto, los participantes analizaron qué necesita Europa para reforzar su competitividad y seguir siendo un líder industrial global en sectores estratégicos como las tecnologías limpias o la automoción, qué cabe esperar de las negociaciones entre la UE y China y qué pueden suponer para el futuro de la relación, así como la posición de España en estos debates y cómo puede contribuir a definir el enfoque europeo hacia China y la competitividad industrial.

La cena reunió a un grupo de altos representantes de la Administración española y de otras instituciones públicas, del sector privado (especialmente de banca y energía) y de organizaciones empresariales, diplomáticos, miembros del Consejo del ECFR y destacados especialistas en China y en economía internacional procedentes de think tanks y del ámbito académico. El debate se abrió con unas intervenciones iniciales de expertos del ECFR y de representantes de la Administración española, a las que siguió una conversación abierta entre todos los asistentes. El encuentro se celebró bajo la regla de Chatham House.