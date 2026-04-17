España, la UE y Asia-Pacífico en un orden global en transformación

Diálogo político a puerta cerrada

El 17 de abril de 2026, la oficina de Madrid del European Council on Foreign Relations, en colaboración con el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, organizó un diálogo político a puerta cerrada en Madrid sobre la Estrategia Española para Asia-Pacífico (2026-2029) y el papel de España y la Unión Europea en la región.

La estrategia llega en un momento de gran trascendencia para el compromiso de Europa con la región del Indo-Pacífico. Las crecientes presiones sobre la seguridad económica, la competencia geopolítica y la incertidumbre transatlántica han convertido la diversificación de alianzas en un rasgo estructural de la política internacional. La pregunta ya no es si comprometerse con el Indo-Pacífico, sino cómo traducir la estrategia en resultados concretos, iniciativas atractivas para la inversión y una cooperación económica y en materia de seguridad en la que los socios de ambas regiones puedan confiar.

Con este objetivo, reunimos a representantes de las instituciones españolas y de la UE, así como del sector privado y expertos académicos para abordar no solo cómo puede España poner en marcha esta estrategia, sino también qué se necesita para construir una influencia duradera en la región. Los participantes exploraron cómo ir más allá de los marcos políticos para avanzar hacia un compromiso sostenido, identificando medidas prácticas que generen un impacto temprano, establezcan credibilidad y forjen alianzas con una significación económica, de seguridad y política duradera.

España y Asia-Pacífico: un nuevo capítulo estratégico

En su intervención de apertura, Luis Fonseca Sánchez, Director General para América del Norte, Europa Oriental, Asia y el Pacífico en el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, enmarcó el debate en torno a un giro a largo plazo en el orden global, afirmando que «desde hace algunos años, el centro de gravedad de las relaciones internacionales se está desplazando del eje Euroatlántico hacia Asia-Pacífico».

Destacó la escala y el dinamismo de la región —que alberga a tres quintas partes de la población mundial, el 45% del PIB global y la mitad del crecimiento mundial— y su papel central en las cadenas de suministro, las materias primas críticas y las tecnologías clave que sustentan las transiciones verde y digital. Al mismo tiempo, señaló un entorno regional más disputado, en el que las tensiones geopolíticas y los enfoques competidores sobre el orden son cada vez más visibles.

En este contexto, Fonseca subrayó la importancia global de la región, destacando la «conexión fundamental entre la prosperidad y la estabilidad en Asia y Europa». El compromiso de España con la región es, por tanto, crucial; Fonseca insistió en que «las alianzas con los países y organizaciones de Asia-Pacífico son indispensables para alcanzar nuestros principales objetivos estratégicos de política exterior».

Vinculó esto a una agenda amplia que incluye la seguridad económica y la competitividad, la defensa del orden multilateral, la cooperación en las transiciones verde y digital, la migración y la promoción de la paz y la seguridad en consonancia con el derecho internacional y los derechos humanos.

Fonseca también subrayó que España está construyendo sobre una base más sólida que en el pasado, describiendo un «salto cualitativo en la presencia de España en Asia-Pacífico desde 2018». Esto se ha reflejado en un compromiso político más dinámico, una mayor presencia diplomática y el fortalecimiento de los vínculos comerciales y de inversión en toda la región.

De cara al futuro, señaló la necesidad de mantener y profundizar este compromiso: desde el refuerzo de los vínculos comerciales y de inversión y la garantía de acceso a insumos críticos, hasta la ampliación de la cooperación en innovación, educación y cultura, y el mantenimiento de una presencia diplomática acorde con el peso global de la región.

Desde la estrategia hasta la ejecución: temas clave

Haz clic para leer la Estrategia Española para Asia-Pacífico (2026-2029)

El diálogo posterior se estructuró en torno a dos sesiones, celebradas bajo la regla de Chatham House. La primera, sobre cooperación en seguridad y defensa, examinó cómo España y la Unión Europea pueden contribuir a la estabilidad regional en un Indo-Pacífico cada vez más disputado. Los participantes debatieron sobre seguridad marítima, cooperación en ciberseguridad y diplomacia de defensa, así como sobre el papel de la experiencia operativa europea y la internacionalización de la industria de defensa española en el apoyo al desarrollo de capacidades con socios regionales.

El segundo panel abordó la seguridad económica y la diversificación estratégica. El debate exploró cómo España y la UE pueden reforzar la resiliencia mediante la diversificación del comercio y la inversión, garantizar el acceso a materias primas críticas y profundizar en la cooperación en las transiciones verde y digital. Los participantes también consideraron cómo fomentar relaciones económicas más equilibradas con los socios de toda la región, avanzando al mismo tiempo hacia una prosperidad compartida.

Agenda

09:00 | Apertura del seminario

Luis Fonseca Sánchez – Director General para América del Norte, Europa Oriental, Asia y el Pacífico, Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España

– Director General para América del Norte, Europa Oriental, Asia y el Pacífico, Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España Carla Hobbs – Directora de la Oficina de Madrid y Policy Fellow, Consejo Europeo de Relaciones Exteriores

09:30 | Panel I – Cooperación en materia de seguridad y defensa

María Castillo Fernández – Enviada Especial de la UE para el Indo-Pacífico, Servicio Europeo de Acción Exterior

– Enviada Especial de la UE para el Indo-Pacífico, Servicio Europeo de Acción Exterior María Elena Gómez Castro – Embajadora en misión especial para el Indo-Pacífico, Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España

– Embajadora en misión especial para el Indo-Pacífico, Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España Nanae Baldauff – Investigadora asociada sénior, Colegio de Defensa de la OTAN; Investigadora asociada, UNU-CRIS

– Investigadora asociada sénior, Colegio de Defensa de la OTAN; Investigadora asociada, UNU-CRIS Juan de la Cueva – Director de Desarrollo Comercial y de Negocio, Navantia

Moderadora: Manisha Reuter – Subdirectora del programa de Asia, Consejo Europeo de Relaciones Exteriores

12:00 | Panel II – Seguridad económica y diversificación estratégica

Marta Blanco Quesada – Presidenta de la Comisión de CEOE Internacional, Confederación Española de Organizaciones Empresariales; Miembro del Consejo, Consejo Europeo de Relaciones Exteriores

– Presidenta de la Comisión de CEOE Internacional, Confederación Española de Organizaciones Empresariales; Miembro del Consejo, Consejo Europeo de Relaciones Exteriores Aitor Montesa Lloreda – Subdirector de Unidad, Sur y Sudeste Asiático, DG de Comercio, Comisión Europea

– Subdirector de Unidad, Sur y Sudeste Asiático, DG de Comercio, Comisión Europea Miguel Otero-Iglesias – Investigador sénior, Real Instituto Elcano

Moderador: Andrew Small – Director del programa de Asia y Senior Policy Fellow, Consejo Europeo de Relaciones Exteriores

14:00 | Conclusiones