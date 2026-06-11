Cuando MAGA llega a Europa: polarización, la extrema derecha y el desafío al proyecto europeo

El pasado 20 de enero de 2026, la oficina de Madrid del European Council on Foreign Relations (ECFR) celebró en Madrid un debate a puerta cerrada sobre el ascenso de la extrema derecha en Europa, la profundización de la polarización política y la influencia del movimiento MAGA en las fuerzas nacionalistas europeas. El encuentro tuvo lugar en un momento en el que el respaldo del movimiento MAGA a actores nacionalistas frente al proyecto europeo plantean interrogantes sobre la cohesión política del continente y la capacidad de la Unión Europea para reforzar una política exterior común.

En este contexto, los participantes analizaron la naturaleza del movimiento MAGA como proyecto cultural e institucional de largo alcance. El debate también abordó la volatilidad del momento político en distintos países europeos, las particularidades del caso español en términos de desafección y polarización, y los desafíos que plantea la gestión del populismo desde las instituciones de la UE. El encuentro reunió a un grupo de representantes del gobierno español, partidos políticos, sector privado y la comunidad académica. El encuentro se celebró bajo la regla de Chatham House.