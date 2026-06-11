Cómo las redes eléctricas europeas darán forma a la descarbonización, la competitividad y la resiliencia

El pasado 12 de noviembre de 2025, la oficina de Madrid del European Council on Foreign Relations (ECFR), en colaboración con la iniciativa DARE*, organizó en Madrid un diálogo político a puerta cerrada sobre redes eléctricas, descarbonización, competitividad industrial y resiliencia energética. El encuentro se celebró en un contexto marcado por una creciente urgencia estratégica para Europa, en el que la transición energética exige una modernización de las infraestructuras eléctricas frente a las diversas tensiones geopolíticas, dependencias en las cadenas de suministro y amenazas híbridas.

El diálogo reunió a representantes de instituciones europeas y nacionales, operadores del sector energético y tecnológico, responsables públicos de política energética, representantes de las principales empresas energéticas de España y Europa, así como expertos de centros de pensamiento político. A lo largo de las sesiones se abordaron los principales desafíos para modernizar y ampliar las redes eléctricas : los obstáculos regulatorios sobre la financiación y autorización, la creciente demanda energética impulsada por los centros de datos, las vulnerabilidades derivadas de la digitalización frente a los ciberataques, las dependencias estratégicas en componentes críticos o el refuerzo de las interconexiones transfronterizas (especialmente en la península ibérica). El encuentro se celebró bajo la regla de Chatham House.