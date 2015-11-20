European Power Wider Europe V Foro Periodístico Ucrania-España en Kiev F. de Borja Lasheras participó como ponente en el Foro el pasado 17 de noviembre Francisco de Borja Lasheras @LasherasBorja on X ECFR Alumni · Head of ECFR Madrid Office & Policy Fellow Artículos 20 noviembre 2015 Imprimir Compartir LinkedIn Bluesky Tuitear Instagram WhatsApp Francisco de Borja Lasheras en el V Foro Periodístico Ucrania-España, organizado por la Universidad Mohyla y la Embajada de España en Ucrania, en Kiev el pasado martes 17 de noviembre. El Consejo Europeo de Relaciones Exteriores no adopta posiciones colectivas. Las publicaciones de ECFR solo representan las opiniones de sus autores individuales.