José I. Torreblanca comenta los resultados de las elecciones municipales y autonómicas

El día después de los comicios electorales, José I. Torreblanca junto con los profesores de la UNED Ramón Cotarelo, Irene Delgado, Juan Jesús González Rodríguez y Jaime Pastor Verdú se reunieron para analizar los resultados del nuevo escenario político, el papel de los partidos emergentes y esta tendencia europea de ruptura con los estándares políticos anteriormente establecidos.

Los resultados electorales han supuesto un golpe histórico al bipartidismo que ha gobernado España desde la transición democrática en la década de 1970. Las elecciones han planteado una cuestión que busca respuesta ante medios de comunicación y políticos atentos al nuevo escenario de cambios y mercados financieros que arrojan escenarios de inestabilidad.

El profesor Cotarelo señaló que los resultados responden a dos debacles. Por un lado, la del Partido Popular, y por otro la de Izquierda Unida, como partido carente de discurso frente al auge de los nuevos movimientos populares, representados en buena medida por Podemos o agrupaciones políticas afines. Jaime Pastor apuntó al éxito de los partidos emergentes ligados a la confluencia de factores históricos como la memoria de los crímenes contra los abogados de Atocha y un cambio generacional que busca soluciones exigentes a los nuevos contextos políticos.

José I. Torreblanca apuntó que las contribuciones de los nuevos actores políticos llegados al panorama electoral son un nuevo aliciente para el sistema político español. Han introducido nuevos diálogos y han obligados a los partidos tradicionales a responsabilizarse de las promesas incorporadas a sus agendas políticas, como los problemas sociales o la corrupción. Las nuevas formaciones políticas deberán ahora demostrar cómo sus compromisos se convierten en realidades políticas. Delgado afirmó que a la espera de conocer los pactos entre partidos es difícil predecir el futuro de la política española. Sin embargo, es importante destacar cómo las elecciones municipales pueden ser el termómetro de las nacionales posteriores.

En último lugar, el profesor González intentó hacer prognosis sobre el futuro de las elecciones nacionales y destacó que, pese al auge de nuevas formaciones, los partidos tradicionales siguen representando el porcentaje mayor de votos. España continúa con dos bloques ideológicos, pero esta vez, cada uno de ellos representados por más de un partido, siendo las coaliciones necesarias para alcanzar mayorías, un elemento fundamental del próximo escenario político.