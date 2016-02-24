Francisco de Borja Lasheras: “Sobre la guerra de nuestros instintos en política exterior”

El pasado 18 de febrero, el Real Instituto Elcano presentó su informe “España en el mundo en 2016: perspectivas y desafíos”, donde evalúa la conducción de la política exterior en 2015 y analiza cuál va a ser la política exterior española en 2016. Entre los ponentes estaba Francisco de Borja Lasheras, Director Adjunto de la Oficina en Madrid de ECFR, que trató las diferentes tendencias de política exterior que se aprecian entre las elites políticas y académicas españolas, y la fragmentación que existe como consecuencia de la crisis de Estado que atraviesa España.

Escucha la intervención de Francisco de Borja Lasheras:

Disponible el vídeo completo de la conferencia en YouTube.