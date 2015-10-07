«En Europa hay dos tipos de Estados: los pequeños y los que todavía no saben que lo son»

La co-presidenta del Consejo de ECFR, exministra italiana y ex comisaria europea, Emma Bonino, no solo participó como ponente junto a Manuela Carmena en el evento ¿La hora de Europa? Los refugiados ponen a la UE ante el espejo el pasado 5 de octubre, sino que también ha pasado por la redacción de El País y por la emisora de Cadena Ser para compartir sus visiones acerca de cómo Europa está gestionando la crisis de asilo.

En Hoy por Hoy, Emma Bonino ha argumentado que el problema de la crisis de refugiados no puede resolverse desde lo micro, pero es perfectamente gestionable a escala macro, y para eso hacen falta políticas migratoria y de asilo comunes. Las resistencias a que esto ocurra, subraya, se deben a la ilusión de algunos Estados miembros, que piensan que actuando por separado van a ser más efectivos. No obstante, esta visión es un error.

Posteriormente, Bonino ha conversado con los lectores de El País en una charla digital. ¿Debería la UE sancionar al Gobierno de Hungría por su política antirefugiados? ¿Hay alguna manera de forzar a Putin a replantearse su apoyo a Al Asad? ¿Lograrán los países de Europa dejar de lado sus diferencias para encontrar una solución a la crisis de refugiados? Consulta sus respuestas a éstas y otras preguntas en este enlace.