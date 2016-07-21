ECFR en el Atlantida Film Festival de Palma de Mallorca

La semana del 27 junio al 3 de julio tuvo lugar en Palma de Mallorca el Atlantida Film Festival, que ha sido el marco de una novedosa e inspiradora colaboración de la Oficina de ECFR Madrid con la plataforma de cine Filmin. En un festival centrado íntegramente en Europa y su contexto político actual, dentro y fuera de las fronteras, ECFR ha aportado contenido, comunicación y expertos. El programa del festival abordó cuatro grandes bloques sobre Europa: memoria europea, en un contexto de resurgir de los nacionalismos; fronteras, con fenómenos históricos como la crisis de refugiados y espacios clave de Europa del Este como Balcanes, y Ucrania; la política del mundo de protección de datos, “Big Brother” y la Europa digital; así como la identidad de las nuevas generaciones en Europa, entre el hedonismo y el activismo. Así, dentro del ciclo de conferencias, ECFR participó activamente en dos de ellas, organizadas los días 1 y 2 de julio.

La primera de ellas, “Europa, la crisis de una tradición”, abordó la cuestión de la crisis de refugiados, con las ponencias de Andreu Jaume, editor y crítico literario responsable, entre otros, de la edición de cinco volúmenes de la Obra completa de Shakespeare. En un panel moderado por Francisco Borja Lasheras, Director de ECFR Madrid, con la participación de Irene Lozano, miembro del Consejo de ECFR; Fredrik Wesslau, director del Wider Europe Programme, y Angelina Kariakina, de la cadena ucraniana independiente Hromadske, expertos y el público asistente al Festival debatieron los aspectos más complejos de la crisis de refugiados, el papel de la UE o el acuerdo de Turquía. Hubo muchas preguntas sobre la toma de decisiones en la UE y opciones de salida a la crisis.

La segunda conferencia del día 2, “Tras la trinchera: activismo ucraniano”, resultó ser una inmejorable ocasión para entender mejor el contexto en Ucrania, con el foco en los derechos humanos y los casos de prisioneros ucranianos retenidos por Moscú, a través de las voces de activistas y periodistas venidas de Kiev. El panel lo dirigió Francisco de Borja Lasheras, con experiencia en el terreno en Ucrania, y dos jóvenes periodistas ucranianas relevantes: Maria Tomak, del Centre for Civil Liberties, una organización que lleva derechos humanos en Ucrania Este y Crimea, y la citada Kariakina. Abordaron los controvertidos casos del cineasta ruso-ucraniano, Oleg Sentsov (condenado a 20 años de prisión por perpetrar supuestos actos terroristas en Crimea, condena criticada por la UE, organizaciones de derechos humanos, etc.), o el recientemente liberado Gennady Afanasiev, e intercambiaron impresiones con el público sobre los desafíos de las nuevas generaciones ucranianas y opciones de salida al conflicto. Precediendo la proyección de la película «Depth Two», sobre crímenes en la guerra de Kosovo, del joven cineasta serbio Ognjen Glavonic, ésta fue una charla enormemente dinámica y de gran calidad humana, permitiendo entender algo mejor Europa del Este, así como conocer de cerca las ansias de cambio político y social en Ucrania, y los desafíos para la protección de derechos humanos básicos, máxime en tiempos de guerra.

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