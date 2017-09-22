Que peut faire l’Europe pour établir la paix en Syrie ?
L'ECFR a le plaisir de vous convier à un BCM animé par Julien Barnes-Dacey et Manuel Lafont Rapnouil.
Guests
Julien Barnes-Dacey, Senior Policy Fellow à l’ECFR
Michel Duclos, conseiller spécial de l’Institut Montaigne
Chaired by
Manuel Lafont Rapnouil, directeur du bureau de Paris de l’ECFR.
A l'occasion de la publication du rapport « Mettre fin à la guerre : le rôle de l’Europe pour établir la paix en Syrie » de Julien Barnes-Dacey, Senior Policy Fellow à l’ECFR, nous avons le plaisir de vous convier à un Black Coffee Morning, sur le thème :
« Que peut faire l’Europe pour établir la paix en Syrie ? »
Le BCM aura lieu le vendredi 22 septembre de 8h30 à 10h00,
Au 13 rue Paul Lelong, 75002 Paris
Métro Bourse
Les échanges se tiendront en anglais et en français
Intervenants :
Julien Barnes-Dacey est Senior Policy Fellow au programme Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA) de l’ECFR. De 2007 à 2010, il a été le correspondant Moyen-Orient de grands titres tels que le Financial Times ou le Wall Street Journal et a travaillé comme journaliste dans de nombreux journaux de la région.
Michel Duclos est un diplomate français, ancien directeur adjoint du Centre d’Analyse et de Prévision du ministère des Affaires étrangères de 1984 à 1987. Il a été successivement ambassadeur au COPS de Bruxelles de 2000 à 2002, représentant permanent adjoint de la France à New-York de 2002 à 2006 et ambassadeur de France en Syrie de 2006 à 2009. Il est aujourd’hui conseiller spécial de l’Institut Montaigne.
Modérateur :
Manuel Lafont Rapnouil est directeur du bureau de Paris de l’ECFR. Il a notamment été sous-directeur des affaires politiques au sein de la Direction des Nations Unies du ministère des Affaires étrangères.
Inscription par email : [email protected]
Information : 01.83.79.08.06