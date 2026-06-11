ECFR Scenario Game: Which MENA Region in 2030?

L’Ufficio di Roma dello European Council on Foreign Relations (ECFR), in cooperazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, ha organizzato lo scenario game “Which MENA Region in 2030?” a Roma l’11 giugno 2026, presso gli Uffici del MAECI.

L’evento ha proposto due esercizi di scenario ambientati al 2030, con l’obiettivo di anticipare le principali traiettorie geopolitiche della regione MENA e di elaborare raccomandazioni strategiche per Italia ed Europa. Il primo scenario ha esplorato la frammentazione permanente della Libia, tra guerra civile internazionalizzata, hub logistici russi, lotta per il potere dopo la morte di Haftar e strumentalizzazione dei flussi migratori. Il secondo scenario ha analizzato l’ipotesi di un “secolo israeliano” nel Medio Oriente, caratterizzato dal primato militare e tecnologico di Tel Aviv, dal disimpegno americano sotto una presidenza Vance, dal ricatto iraniano sullo Stretto di Hormuz e dalla subordinazione delle monarchie del Golfo, chiedendosi come l’Europa possa ricalibrare i propri strumenti per tutelare i propri interessi. Tra i relatori, esperti ECFR, analisti indipendenti e ricercatori di NATO Defense College, Middle East Institute, RUSI, GMF South e Observer Research Foundation.

L’iniziativa è stata realizzata con il gentile sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo; Advisor Scientifico: Fondazione CSF.



L’evento si è tenuto in lingua inglese, secondo la Chatham House Rule.

Agenda

Welcome Remarks

Pietro De Martin , Head of Policy Planning Unit, Directorate General for Political Affairs

and International Security, Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation of Italy

, Head of Policy Planning Unit, Directorate General for Political Affairs and International Security, Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation of Italy Arturo Varvelli, Head of Rome office and Senior Policy Fellow, ECFR

Scenario 1: A never-ending failed state? Facing Libya’s permanent fragmentation



Setting the scene: Tarek Megerisi, Visiting Fellow, ECFR MENA Programme



Kick-off from:

Virginie Collombier , President and Co-Founder, Mediterranean Platform

, President and Co-Founder, Mediterranean Platform Silvia Colombo, Senior Researcher & Faculty Advisor, NATO Defense College

Senior Researcher & Faculty Advisor, NATO Defense College Mary Fitzgerald , Affiliate Researcher, Middle East Institute

, Affiliate Researcher, Middle East Institute Jalel Harchaoui, Libya Analyst and Guest Contributor, RUSI

Chair: Arturo Varvelli, Head of Rome office and Senior Policy Fellow, ECFR

Scenario 2: The Israeli century? Navigating Tel Aviv’s hegemony in a post-multilateral Middle East



Setting the scene: Beth Oppenheim, Policy Fellow, ECFR MENA Programme



Kick-off from:

Cinzia Bianco , Visiting Fellow, ECFR MENA Programme

, Visiting Fellow, ECFR MENA Programme Giuseppe Dentice , Analyst in the Mediterranean Observatory (OSMED), Institute of Political Studies “San Pio V”

, Analyst in the Mediterranean Observatory (OSMED), Institute of Political Studies “San Pio V” Dalia Ghanem , Senior Visiting Fellow, GMF South

, Senior Visiting Fellow, GMF South Kabir Taneja, Executive Director, Observer Research Foundation Middle East

Chair: Angela Ziccardi, Office and Programme Coordinator, ECFR Rome

Closing remarks: Arturo Varvelli, Head of Rome office and Senior Policy Fellow, ECFR