Desayuno de trabajo: “Sureste asiático, China y España: ¿qué relación?”

Guests François Godement, director del programa para Asia y China de ECFR Georgina Higueras, periodista especializada en Asia Fidel Sendagorta, director general para América del Norte, Asia y Pacífico del MAEC

Chaired by Cristina Manzano, directora de Esglobal

El pasado viernes 17 de marzo, ECFR Madrid y Esglobal organizaron un desayuno de trabajo titulado “Sureste asiático, China y España: ¿qué relación?”, analizando esta cuestión y el impacto de China en el orden internacional. El acto forma parte de una serie de actividades financiadas con el apoyo del Ministerio de Exteriores.

El evento contó con la intervención de François Godement, director del programa para Asia y China de ECFR; Fidel Sendagorta, director general para América del Norte, Asia y Pacífico del MAEC; y Georgina Higueras, periodista especializada en Asia. Moderó el debate Cristina Manzano, directora de Esglobal y miembro del Consejo de ECFR. Entre los asistentes al desayuno, contamos con diplomáticos, representantes del sector privado, expertos del Ministerio de Asuntos Exteriores y académicos españoles.

Las cuestiones que generaron mayor interés fueron la doble cara de las inversiones chinas en Europa, especialmente en sectores estratégicos como la alta tecnología; los problemas de China en relación con la trampa de la renta media y sus posibles implicaciones en la relación con Europa y EEUU. Finalmente, un punto importante fue la relación de España con los países de la ASEAN y con China. Durante los últimos años, España ha centrado su interés en esta región firmando acuerdos bilaterales con prácticamente todos los países del bloque.

A continuación, encontraran dos entrevistas realizadas a François Godement y a Georgina Higueras para profundizar sobre el tema, la galería de fotos del evento y la invitación.

Entrevista a François Godement, director del programa para Asia y China de ECFR, sobre China y el orden internacional.

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Entrevista a Georgina Higueras, periodista especializada en Asia, sobre las relaciones entre España y la ASEAN.

Galería de fotos del evento

Invitación del evento