Construyendo seguridad europea: defensa, preparación y resiliencia

El pasado 29 de abril de 2026, la oficina de Madrid del European Council on Foreign Relations (ECFR), en colaboración con el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, celebró en Madrid la segunda edición del diálogo político de alto nivel «Construir la seguridad europea: defensa, preparación y resiliencia». El encuentro tuvo lugar en un momento de profunda transformación de la seguridad europea, marcado por la prolongación de la guerra de Rusia contra Ucrania y la creciente incertidumbre sobre el alcance de los compromisos de seguridad estadounidenses en Europa. En este contexto, los participantes analizaron cómo reforzar las capacidades de defensa, la preparación operativa y la resiliencia del continente ante un entorno estratégico cada vez más exigente, en el que las amenazas militares convencionales conviven con presiones híbridas dirigidas contra infraestructuras críticas, redes digitales, sistemas energéticos y la estabilidad económica de las democracias europeas.

El diálogo reunió a representantes permanentes ante la OTAN, embajadores ante el Comité Político y de Seguridad (CPS) de la UE, miembros de ministerios europeos de Asuntos Exteriores y Defensa, representantes del Gobierno de España, expertos del sector privado, especialmente de las industrias de telecomunicaciones y defensa, y destacados especialistas en seguridad europea. El diálogo incluyó dos paneles de debate: el primero abordó cómo fortalecer la defensa europea más allá de las garantías de seguridad de Estados Unidos, prestando especial atención al desarrollo de capacidades, la cooperación industrial y la inversión en defensa; y el segundo se centró en el refuerzo de las infraestructuras críticas y la resiliencia social, explorando fórmulas para mejorar la coordinación entre instituciones públicas, operadores estratégicos y sociedad civil frente a ciberataques, campañas de desinformación y otras amenazas híbridas. El encuentro se celebró bajo la regla de Chatham House.