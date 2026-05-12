Construyendo seguridad europea: defensa, preparación y resiliencia

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Cartel Taller ECFR Defensa Abril

 

El pasado 29 de abril de 2026, la oficina de Madrid del European Council on Foreign Relations (ECFR), en colaboración con el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, celebró en Madrid la segunda edición del diálogo político de alto nivel «Construir la seguridad europea: defensa, preparación y resiliencia». El encuentro tuvo lugar en un momento de profunda transformación de la seguridad europea, marcado por la prolongación de la guerra de Rusia contra Ucrania y la creciente incertidumbre sobre el alcance de los compromisos de seguridad estadounidenses en Europa. En este contexto, los participantes analizaron cómo reforzar las capacidades de defensa, la preparación operativa y la resiliencia del continente ante un entorno estratégico cada vez más exigente, en el que las amenazas militares convencionales conviven con presiones híbridas dirigidas contra infraestructuras críticas, redes digitales, sistemas energéticos y la estabilidad económica de las democracias europeas.

El diálogo reunió a representantes permanentes ante la OTAN, embajadores ante el Comité Político y de Seguridad (CPS) de la UE, miembros de ministerios europeos de Asuntos Exteriores y Defensa, representantes del Gobierno de España, expertos del sector privado, especialmente de las industrias de telecomunicaciones y defensa, y destacados especialistas en seguridad europea. El diálogo incluyó dos paneles de debate: el primero abordó cómo fortalecer la defensa europea más allá de las garantías de seguridad de Estados Unidos, prestando especial atención al desarrollo de capacidades, la cooperación industrial y la inversión en defensa; y el segundo se centró en el refuerzo de las infraestructuras críticas y la resiliencia social, explorando fórmulas para mejorar la coordinación entre instituciones públicas, operadores estratégicos y sociedad civil frente a ciberataques, campañas de desinformación y otras amenazas híbridas. El encuentro se celebró bajo la regla de Chatham House.