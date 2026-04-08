Briefing online ECFR su priorità G7. Politiche di innovazione, sicurezza economica, diplomazia economica ed intelligenza artificiale

Quest’anno lo European Council on Foreign Relations (ECFR) e l’Institute of Sustainable Development and International Relations (IDDRI) co-presiedono il Think7 (T7), il gruppo di consultazione ufficiale del G7 per i think tank e i centri di ricerca a livello mondiale, con l’obiettivo di elaborare nuove proposte politiche per i paesi del G7. In questo contesto, ECFR ha preparato 4 solution paper su politiche di innovazione, sicurezza economica, diplomazia economica ed intelligenza artificiale.

Nella cornice di questo lavoro congiunto, l’ufficio di Roma dell’European Council on Foreign Relations ha organizzato un briefing online con Agathe Demarais, Senior Policy Fellow e Direttrice dell’Iniziativa Geoeconomics & Tech di ECFR e José Ignacio Torreblanca, Senior Adviser e Distinguished Policy Fellow di ECFR. Il briefing ha offerto un’occasione per discutere sui 4 solution paper in questione, favorendo uno scambio di opinioni e una riflessione congiunta sulle raccomandazioni di policy per l’agenda del G7. Il briefing ha avuto luogo online, in lingua inglese e secondo le regole Chatham House.