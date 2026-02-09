¡AGUANTA UCRANIA!
América Latina con Ucrania en el cuarto aniversario de la invasión rusa
En el cuarto aniversario de la invasión rusa a gran escala de Ucrania, este debate público reflexionará sobre la situación en la que se encuentra el derecho internacional y la necesidad de defender un orden global basado en normas, no mediante la fuerza. La agresión rusa contra Ucrania continúa vulnerando principios fundamentales para la paz y la seguridad internacionales, con un alto coste humano y político.
Desde el inicio de la guerra, numerosas voces de América Latina han condenado sin ambigüedades la agresión rusa. Todo ello en coherencia con una tradición histórica de defensa de la soberanía de los Estados, la integridad territorial y el respeto al derecho internacional. Europa y América Latina comparten la convicción de que la agresión no debe ser recompensada, que las fronteras no pueden cambiarse por la fuerza y que los derechos humanos deben ser protegidos.
Este acto rinde homenaje la ciudadanía ucraniana y visibiliza la solidaridad latinoamericana. Europa y América Latina apostarán siempre por una Ucrania libre, democrática y segura. Ucrania no está sola. ¡Aguanta Ucrania!
AGENDA
17:00 | Bienvenida institucional
- León de la Torre – Director General, Casa de América
17:05 | Intervención de apertura
- Yuliia Sokolovska – Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de Ucrania en el Reino de España
17:15 | Presentación de la iniciativa “Aguanta Ucrania”
- Sergio Jaramillo – Excomisionado de Paz en Colombia; ¡Aguanta Ucrania!
17:25 | Intervención por videoconferencia
- Oleksandra Matviichuk – Directora, Center for Civil Liberties; Premio Nobel de la Paz 2022
17:30 | Panel de discusión
- Carmen Claudín – Investigadora Sénior No Residente, CIDOB
- Diego García-Sayán – Expresidente, Corte Interamericana de Derechos Humanos; Exministro de Justicia y Derechos Humanos, Perú
- Sergio Jaramillo – Excomisionado de Paz en Colombia; ¡Aguanta Ucrania!
- Érika Rodríguez-Pinzón – Directora, Fundación Carolina
Debate moderado por José Ignacio Torreblanca, Distinguished Policy Fellow, ECFR
18:45 | Cierre del debate público
- Josep Borrell – Ex Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidente de la Comisión Europea; Presidente de CIDOB.
Información de interés:
- Idioma: español (sin traducción simultánea)
- Acceso: público
- Aforo: hasta completarse
- Inscripción previa: necesaria, mediante el formulario de registro
In-person event. Registration required. Register here