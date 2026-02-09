América Latina con Ucrania en el cuarto aniversario de la invasión rusa

En el cuarto aniversario de la invasión rusa a gran escala de Ucrania, este debate público reflexionará sobre la situación en la que se encuentra el derecho internacional y la necesidad de defender un orden global basado en normas, no mediante la fuerza. La agresión rusa contra Ucrania continúa vulnerando principios fundamentales para la paz y la seguridad internacionales, con un alto coste humano y político.

Desde el inicio de la guerra, numerosas voces de América Latina han condenado sin ambigüedades la agresión rusa. Todo ello en coherencia con una tradición histórica de defensa de la soberanía de los Estados, la integridad territorial y el respeto al derecho internacional. Europa y América Latina comparten la convicción de que la agresión no debe ser recompensada, que las fronteras no pueden cambiarse por la fuerza y que los derechos humanos deben ser protegidos.

Este acto rinde homenaje la ciudadanía ucraniana y visibiliza la solidaridad latinoamericana. Europa y América Latina apostarán siempre por una Ucrania libre, democrática y segura. Ucrania no está sola. ¡Aguanta Ucrania!

AGENDA

17:00 | Bienvenida institucional

León de la Torre – Director General, Casa de América

17:05 | Intervención de apertura

Yuliia Sokolovska – Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de Ucrania en el Reino de España

17:15 | Presentación de la iniciativa “Aguanta Ucrania”

Sergio Jaramillo – Excomisionado de Paz en Colombia; ¡Aguanta Ucrania!

17:25 | Intervención por videoconferencia

Oleksandra Matviichuk – Directora, Center for Civil Liberties; Premio Nobel de la Paz 2022

17:30 | Panel de discusión

Carmen Claudín – Investigadora Sénior No Residente, CIDOB

Diego García-Sayán – Expresidente, Corte Interamericana de Derechos Humanos; Exministro de Justicia y Derechos Humanos, Perú

Sergio Jaramillo – Excomisionado de Paz en Colombia; ¡Aguanta Ucrania!

Érika Rodríguez-Pinzón – Directora, Fundación Carolina

Debate moderado por José Ignacio Torreblanca, Distinguished Policy Fellow, ECFR

18:45 | Cierre del debate público

Josep Borrell – Ex Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidente de la Comisión Europea; Presidente de CIDOB.

Información de interés:

Idioma: español (sin traducción simultánea)

español (sin traducción simultánea) Acceso: público

público Aforo: hasta completarse

hasta completarse Inscripción previa: necesaria, mediante el formulario de registro

In-person event. Registration required. Register here