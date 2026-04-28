Посолството на Франция, Френският институт в България и Европейският съвет за външна политика представят конференция-дискусията „Кой ще защити Европа: Отговори от Париж и София. Диалог между Мюриел Доменак, бивш посланик на Франция в НАТО и Весела Чернева, заместник-директор на Европейския съвет за външна политика“

Европа е изправена пред поредица от заплахи, които поставят на изпитание способността ѝ да действа, да се защитава и да отстоява своите принципи. Война на континента, завръщане на силовата политика, отслабване на трансатлантическата връзка, нарастваща информационна уязвимост. В този променен стратегически контекст как европейците могат да устоят, да изпълнят ангажиментите си, да защитят границите си и да съхранят своя демократичен проект?

Срещата ще предложи стратегически поглед към ключовите предизвикателства пред европейската сигурност през френска и българска перспектива. След пет години начело на френското представителство към НАТО, Мюриел Дюменак ще говори за пренареждането на съюзите, развитието на отбранителните доктрини и новите измерения на дебата за европейската стратегическа автономия. Весела Чернева ще представи гледната точка от София към Източния фланг и Черноморския регион – една от най-уязвимите зони в Европа, където ежедневно се изпитват надеждността на европейската солидарност и устойчивостта на демокрациите.

В разговор, модериран от Мария Симеонова, участниците ще обсъдят какво означава днес европейците да се защитават – заедно и самостоятелно. На кои съюзи можем да разчитаме, с кои партньори и на каква цена? Как да съчетаем стратегическите необходимости с ценностите, върху които е изграден европейският проект? И каква отговорност са готови да поемат държавите членки – на Запад и на Изток – за да остане Европа действащ политически субект, а не просто сцена на новия международен ред?

