La Chine, vieux pays, mais jeune puissance ?conomique

Thispiece was originally published in Le Figaro on 30 September 2008.

La célébration

des 60 ans de la République populaire de Chine a tout pour irriter, et pourtant

elle est bien méritée. L’irritation d’abord : un an après les Jeux

olympiques de 2008, un an avant l’Exposition universelle de Shanghaï en 2010,

voilà la Chine à nouveau plongée dans la communion nationaliste et la

mobilisation générale, toujours au plus grand profit apparent du gouvernement.

La sécurité est omniprésente, la mobilisation des individus aussi, avec cette

liste interminable des stars chinoises, y compris d’outre-mer, qui contribuent

à magnifier l’événement. Le défilé

militaire de la place Tiananmen, attendu depuis des mois par les connaisseurs,

et quelque peu éventé par de multiples et bruyantes répétitions, viendra

rappeler que le «monde harmonieux» promu par les dirigeants actuels n’exclut

pas une projection de force de plus en plus significative.

Et pourtant il y a bien de quoi

célébrer, car la République populaire revient de loin dans sa courte histoire. Qu’on

songe au 20e anniversaire en 1969 : la Révolution culturelle battait son

plein, le maréchal Lin Biao apparaissait comme le dauphin de Mao. Cette

période, ainsi que celle du Grand Bond en avant et par exemple l’année 1959,

moment de purge interne et de famine, sont entièrement occultées par les commémorations

actuelles : et pourtant à l’époque, on avait célébré dix ans de succès du

socialisme chinois. Ou qu’on songe au 40e anniversaire en 1989 : déjà,

l’armée était sur la place Tiananmen, mais c’était pour y écraser les

manifestants prodémocratie du «printemps de Pékin». Autre épisode qu’ignore

complètement aujourd’hui une histoire à œillères. Il faut en vérité se

raccrocher à 1979, point de départ de ce que de nombreux Chinois appelèrent une

«seconde libération» et de l’ère des réformes, pour trouver une date positive. 1999,

sous Jiang Zemin, timonier prudent et finalement modeste dans ses ambitions

comme dans son expression, donna lieu à moins de célébration que le

rattachement de Hongkong en 1997, ou même que le passage à l’année 2000.

Alors, en 2009, le bilan des 60

ans de la République populaire donne le tournis. La Chine est la deuxième

puissance économique mondiale, dépassant un Japon en crise et s’approchant des États-Unis, qu’elle

pourrait à ce rythme rejoindre dans une décennie. Jamais, dans

l’histoire, sa stature internationale n’a été aussi grande. Courtisée par tous,

et d’abord par la superpuissance américaine pour ses immenses réserves en

devises, elle émerge aussi comme une grande puissance militaire, déployant le

drapeau chinois d’un point à l’autre du globe. L’objectif de la réunification de Taïwan est en vue, au moyen d’un

quasi-Front uni – ce serait le troisième en un siècle – avec le Kuomintang,

rival et partenaire éternel. La diplomatie publique chinoise l’emporte sur tous

ses voisins asiatiques, du Japon à l’Inde : qui se rappelle une seule

phrase ou une seule contribution de ces derniers au G20 ? Sa maîtrise de

plus en plus nette du droit international en fait un partenaire redoutable.

Dans la récente querelle commerciale avec les États-Unis, elle n’hésite pas, à

son tour, à aller devant l’Organisation mondiale du commerce. La renaissance

éducative et culturelle est là, même bridée par un département de la Propagande

lui aussi surpuissant, et doté de tous les moyens de communication de l’ère

médiatique. Enfin, la crise mondiale a affecté la Chine moins que toute autre

économie, et sa fragilité éventuelle serait d’abord celle de ses clients

internationaux. Et tout ceci sans avoir changé un iota du système politique de

sommet, hormis le retour à une direction collective et à des règles formelles,

mais guère contraignantes sur le fond.

Bien sûr, c’est l’excès de pompe

qui inquiète. D’autant qu’à la différence des Jeux olympiques il n’entre dans

cette fête-ci aucune compétition sur le stade, aucune médaille en balance. C’est

bien d’une célébration à bureaux fermés, à l’usage de la population, qu’il

s’agit. Comment un régime qui a triomphé aussi visiblement sur la fatalité du

communisme finissant peut-il éprouver un tel sentiment d’insécurité

collective ? À une époque où la «puissance douce» prime, avec d’abord la

propagation de valeurs attractives, et non subies, comment peut-il faire un tel

étalage de sa puissance brute ? Comment peut-il pratiquer un oubli

aussi massif de sa propre histoire et de ses points noirs ?

Il existe à ces questions une réponse au premier degré. La Chine est un

vieux pays, mais une puissance encore jeune. Son histoire exclut la culpabilité collective des colonialismes et de

l’impérialisme moderne, et ignore superbement les désastres intérieurs. La

«stabilité» est le maître mot de ses dirigeants, qui occupent le devant de la

scène. La Chine ne parle pas tant à ses partenaires internationaux qu’elle ne

se parle à elle-même. Nous sommes face à la consécration d’un mythe

fondateur, celui d’une superpuissance. Le 60e anniversaire n’est pas une

commémoration de l’histoire. Il est une célébration d’un moment présent, celui

de l’apogée de la Chine.